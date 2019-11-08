Son Dakika Haberleri: Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'İstifa etme taraftarıyım'

Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"

6 saat önce

- Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 3-2 mağlup oldukları Eskişehirspor maçı sonrası, "Hakikaten kötü, rezil oynadık.

- Uğur Tütüneker: "İstifa etme taraftarıyım"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 3-2 mağlup oldukları Eskişehirspor maçı sonrası, "Hakikaten kötü, rezil oynadık. Bunun da sorumlusu benim. İstifa etme taraftarıyım. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Başkanla yarın görüşeceğim" dedi.

"İşler iyi gitmiyor"

Tütüneker, ligin 11. haftasında evlerinde 3-2 mağlup oldukları Eskişehirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Değerlendirecek bir şey yok. Hakikaten kötü, rezil oynadık. Bunun da sorumlusu benim. Bu maçtan sonra da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben geçen maçta da söyledim. İstifa etme taraftarıyım. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Değerlendirmeyi başkan ile mecbur yapacağız. Hakikaten öyle olması lazım. Özür diliyorum. Sorumlusu benim. Ne yapalım işler iyi gitmiyor. Şampiyonluğa oynuyorsunuz ama şampiyonluktan baya bir kopuyorsunuz" diye konuştu.

Uğur Tütüneker: İstifa etme taraftarıyım

Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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