Uğur Tütüneker: "Önemli olan galip gelmekti" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Önemli olan galip gelmekti' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Önemli olan galip gelmekti"

6 saat önce

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Altınordu galibiyetinin ardından, "Genel olarak baktığımızda ilk yarıdan memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık.

Uğur Tütüneker:

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Altınordu galibiyetinin ardından, "Genel olarak baktığımızda ilk yarıdan memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık. Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık" dedi.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında evinde Altınordu'yu 4-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "3-0'dan sonra maçın 3-2'ye gelmemesi lazım. Genel olarak baktığımızda ilk yarıdan memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık. Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık. Her hafta galibiyet için çıkıyoruz maçlara, bu kolay bir şey değil. Topu daha fazla ayağımızda tutabilmemiz lazım, bazı oyuncularımızla bu hafta konuşacağım. 3-0 öndeyken topu dinlendirebilmemiz lazım. Zaman zaman düşüşler olabilir, biz ofansif bir takımız ama orada topla oynamamız lazım, topu dinlendirebilmeliyiz. Genel anlamda futbolcularımdan memnunum. Şu an için hiçbir şey kaybetmedik. Lig ikincisiyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar ilk ikiye girmeyi zorlayacağız" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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