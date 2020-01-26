Uğur Tütüneker: "Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı"

6 saat önce

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası "Hastalığımız herhalde devam ediyor.

Uğur Tütüneker:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası "Hastalığımız herhalde devam ediyor. Çok pozisyonumuz var. Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı" dedi.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde Boluspor ile 2-2 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "85 dakika çok domaine ettiğimiz maçı maalesef geriye çekilerek berabere tamamladık. İnanılmaz çekilmeler oldu. Hastalığımız herhalde devam ediyor. Çok pozisyonumuz var. Rahatlamamız için 3'ü,4'ü bulmamız lazımdı. 2-2 tamamlanmasın diye dua ediyoruz. Baktığınız zaman takım 80-85 dakika iyi mücadele etti ama atamadık. Öyle veya böyle fena oyun oynamadık. 2-0'dan sonra 3'ü, 4'ü atmamız lazım. Haftalardan beri bunu söylüyoruz. Söylemekten öte gitmiyor ama" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin erteleme açıklamasına Trabzonspor'dan yanıt: Erteleme talebi TFF'den geldi
Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk kareler geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 04:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğur Tütüneker: "Rahatlamamız için 3'ü, 4'ü bulmamız lazımdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]