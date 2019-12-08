Son Dakika Haberleri: Uğur Tütüneker: "Takımı tebrik ediyorum"
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Takımı tebrik ediyorum' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Takımı tebrik ediyorum"

6 saat önce

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, "Final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum" dedi.

Uğur Tütüneker:

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçı sonrası, "Final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum" dedi.


"İyi işler de yapıldı"


Tütüneker, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aslında maça iyi başladık bir iki pozisyonunuz vardı. Erken golü de bulabilirdik ama ondan sonra topa sahip olamadık açıkçası ilk yarı. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı ama dediğim gibi Erzurumspor'un futbol anlamında, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim mücadelemizle beraber ikinci yarı gol geldikten sonra da final paslarını iyi yapabilseydik iki, üçü de yakalayabilirdik ama mücadele eden takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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