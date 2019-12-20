Uğur Tütüneker: "Takımımı kutluyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Takımımı kutluyorum' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Takımımı kutluyorum"

6 saat önce

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Ümraniyespor maçının ardından, "İlk yarı hakikaten iyi oynadık.

Uğur Tütüneker:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Ümraniyespor maçının ardından, "İlk yarı hakikaten iyi oynadık. İlk yarıdan dolayı takımımı kutluyorum" dedi.


TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "İlk yarı hakikaten iyi oynadık. 3. golden sonra 4-5'i de bulmamız lazımdı. 3-0 yetmiyor. 55. dakikaya kadar iyi oynadı çocuklar ama bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Son dakika adamlara gelin siz oynayın diye tavır yaptılar. Bir türlü çıkartamıyoruz. Maçı çok rahat oynayabilmemiz lazım. En büyük hatalarımızdan birisi bu. İlk yarıdan dolayı takımımı kutluyorum. Mücadele ettiler. Bazı oyuncularımız eksik hala. Biran önce onları da devre arasında takıma katacağız" diye konuştu. - ADANA

Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Hatem Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulundu!
Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar

Son Dakika Haberleri
02:10 Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
02:10 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
00:55 Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğur Tütüneker: "Takımımı kutluyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]