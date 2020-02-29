Uğur Tütüneker: "Yolumuza devam ediyoruz hedefimiz bir üst lig" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Yolumuza devam ediyoruz hedefimiz bir üst lig' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Yolumuza devam ediyoruz hedefimiz bir üst lig"

6 saat önce

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Hatayspor ile berabere kaldıkların açın ardından, "Zemin bugün sıkıntılıydı ama mücadeleden dolayı memnunum, Allah nasip ederse bir üst lige çıkacağız" dedi.

Uğur Tütüneker:

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Hatayspor ile berabere kaldıkların açın ardından, "Zemin bugün sıkıntılıydı ama mücadeleden dolayı memnunum, Allah nasip ederse bir üst lige çıkacağız" dedi.


TFF 1. Lig 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İki üç tane pozisyonumuz var. Volkan veya Erkan doğru düzgün topları süremedi. Devamlı takılmalar oldu sıkıntı yaşadık. Zemin kuru olsaydı hakikaten birkaç pozisyon kaçırdık. Onları kaçırmamız lazımdı. Biz iddianın tam içindeyiz. Biz devam ediyoruz. Allah nasip ederse bir üst lige çıkacağız. Zemin bugün sıkıntılıydı ama mücadeleden dolayı memnunum. İkinci yarı tamamen ablukaya almak isterdik ama bireysel hatalar yaptık. Maçtan önce riske girmeyin dedim, ama bir top kaybı gol yememize neden oldu. Yolumuza devam ediyoruz hedefimiz bir üst lig" ifadelerini aktardı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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