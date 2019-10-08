Son Dakika Haberleri: Uğur'un yeni reklam filmi büyük ilgi gördü
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Uğur'un yeni reklam filmi büyük ilgi gördü

1 saat önce

Ekim ayında televizyonda ve tüm dijital platformlarda yayına giren Uğur Soğutma'nın yeni reklam filmi büyük ilgi gördü.

Uğur'un yeni reklam filmi büyük ilgi gördü, System.String[]

Ekim ayında televizyonda ve tüm dijital platformlarda yayına giren Uğur Soğutma'nın yeni reklam filmi büyük ilgi gördü.


Yeni reklam filmi Uğur Soğutma'nın 146 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünyanın birçok noktasındaki insanlara dokunduğunu, farklı mekanlardaki kişilere sunduğu kullanım kolaylığı ile yaşattığı konforu ve mutluluğu anlatıyor.


Rus mutfağında başlayan ve dünyanın birçok farklı noktasındaki kullanılan Uğur ürünlerini ince ve akıllıca gösteren reklam filmi Türk mutfağındaki görüntülerle sona eriyor. Ayrıca Uğur Soğutma'nın yıl boyunca reklam filmlerinde kullandığı müziği de bu reklama özel yöresel ezgilerle düzenleyerek reklam filmi etkili hale getirilmiş.


Birçok kişi ve reklam otoriteleri tarafından da büyük beğeni toplayan reklam filmini Uğur Soğutma'nın sosyal medya hesaplarından ve www.youtube.com/ugursogutma linkindeki YouTube kanalından izlenebiliyor. - AYDIN

Uğur Soğutma, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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