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Uğur Uzunel isyan etti: Bu konu kapansa iyi olur! - Son Dakika

Uğur Uzunel isyan etti: Bu konu kapansa iyi olur!

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:27
Uğur Uzunel isyan etti: Bu konu kapansa iyi olur!, System.String[]

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakteriyle herkesin gönlüne taht kuran Merve Dizdar, 2018 yılında dünyaevine girdiği 'Çok Güzel Hareketler oyuncusu Gürhan Altundaşar'la ayrılık kararı almıştı.

TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakteriyle herkesin gönlüne taht kuran Merve Dizdar, 2018 yılında dünyaevine girdiği 'Çok Güzel Hareketler oyuncusu Gürhan Altundaşar'la ayrılık kararı almıştı.

Dizdar, dizideki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile eşini aldattığına dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

"AYRILDIĞIMIZ DOĞRU" Ünlü oyuncu, paylaşımında "Magazin bilmiyorum, anlamam da. Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru..."

"Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Ne Gürhan, ne ben birbirimizi aldatmadık. yasak aşk yaşamadık kimseyle. Sadece bitti. Rica ediyorum." diye yazmıştı.

Uğur Uzunel isyan etti: Bu konu kapansa iyi olur!

İSYAN ETTİ Katıldığı bir törende objektiflere yansıyan Uğur Uzunel, rol arkadaşı Dizdar'ın evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilmesiyle ilgili iddialara isyan etti.

Uzunel, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence..."

"HADSİZLİK ETMEK İSTEMEM"

"Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." ifadelerini kullandı.

Uğur Uzunel isyan etti: Bu konu kapansa iyi olur!

Masumlar Apartmanı, Gürhan Altundaşar, Uğur Uzunel, İsyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uğur Uzunel isyan etti: Bu konu kapansa iyi olur! - Son Dakika Magazin


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