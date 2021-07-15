Uğur Uzunel sessizliğini bozdu! Merve Dizdar'la yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Merve Dizdar, geçtiğimiz haftalarda 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile boşandıklarını açıkladı. Çiftin ayrılık kararında ise Dizdar'ın sette rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yakınlaşmasının etkinliği olduğu konuşuldu. Önceki akşam düzenlenen Türkiye Lider Markalar Ödülleri Töreni'nde 'En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu' ödülünü alan Uğur Uzunel ise Merve Dizdar hakkındaki sorulara cevap verdi.

"MERVE SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM"

Uğur Uzunel ise sürpriz boşanmada ihanet olmadığını belirterek "Merve sevdiğim arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. İhanet kesinlikle yok. Biz arkadaş olarak daha iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak bile ayıp bence. Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez! Merve'ye de hadsizlik etmek istemem" şeklinde konuştu.

İHANET İDDİASINI YALANLADI

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar, 2018 yılında meslektaşı Gürhan Altundaşar ile evlendi. Ancak çift geçtiğimiz haftalarda evliliklerini bitirme kararı aldı. Eşini rol arkadaşıyla aldattığı ileri sürülen Dizdar ise açıklama yaparak "Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık" dedi.