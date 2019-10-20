Son Dakika Haberleri: Uğur Yücel, "Azınlıkta Kaldık" ile ilgi görmeye devam ediyor
Son Dakika Güncel Uğur Yücel, 'Azınlıkta Kaldık' ile ilgi görmeye devam ediyor

Uğur Yücel, "Azınlıkta Kaldık" ile ilgi görmeye devam ediyor

1 saat önce

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi "Azınlıkta Kaldık" ile yeniden seyirci karşısına çıkan Uğur Yücel ilgi gördü.

Uğur Yücel,

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi "Azınlıkta Kaldık" ile yeniden seyirci karşısına çıkan Uğur Yücel ilgi gördü.

Yücel, Kerki Solfej'in TİM Show Center'da düzenlediği gecede 20 yıl aradan sonra yeniden güldürdü.

İstanbul seyircisiyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Yücel, "Bu gece benim için çok özel bir gece hepinize çok teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık." dedi.

Babasıyla ilgili bir anısını "Babama hayatımda bir kez kızdım o da ben küçükken mandolinimi kırdığında." diyerek anlatan Yücel, sahneye davet ettiği oğluyla birlikte enstrüman çaldı.

Seyircilerle anılarını paylaşırken Neşet Ertaş ve Bergen'den de bahseden Yücel, Bozkırın Tezenesi lakaplı Ertaş için "Yeri dolmayacak bir insandı. Onu geç tanıdım ama onunla geçirdiğim anları çok değerli sayıyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Yücel, tek kişilik gösterisi için 9 ve 16 Kasım'da TİM Show Center'da yeniden sahneye çıkacak.

Uğur Yücel, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:46 Kaynak: AA
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