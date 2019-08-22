Son Dakika Haberleri: Uğur Yücel azınlıkta kaldık ile Turnede
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Uğur Yücel azınlıkta kaldık ile Turnede

55 dakika önce

Kuşadası'nda sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Uğur Yücel azınlıkta kaldık ile Turnede, System.String[]

KUŞADASI'NDA KAHKAHA GECESİ

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile turneye çıktı. Önceki akşam Kuşadası AVM Amfi Tiyatro'da izleyicisi ile buluşan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu.

"BENİ URFA'DA SEZEN AKSU'YA BENZETTİLER"

Seneler önce bir film çekimi için Urfa'ya gittiğini ve Urfalıların misafirperverliğinden çok memnun kaldığını söyleyen Uğur Yücel oradaki bir anısını da seyircisiyle paylaştı. Yücel, " Bir film çekimi için Urfa'da bulunuyordum. Sağolsunlar çok iyi baktılar bize. Bir gün bir dolma yapıp getirmişler ama içine de isot doldurmuşlar. Hevesle dolmayı yememle yanmam bir oldu. Dudaklarım şişti ağzım yandı konuşamadım bir süre. O halimle Sezen Aksu'ya benzemişim" diyerek alandaki herkesi güldürdü.

HEM GÜLDÜRDÜ HEM MÜZİK KEYFİ YAŞATTI

Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, yeteneğiyle büyük alkış aldı.

UĞUR YÜCEL İLE SELFİE KEYFİ

İki saatten fazla sahnede kalan Uğur Yücel, enerjisi ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Uğur Yücel gösteri sonunda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Sanatçının hayranları Uğur Yücel ile selfie keyfi diyerek espri yaptı.

Uğur Yücel, Sezen Aksu, Şanlıurfa, Kuşadası, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:40 Kaynak: Bültenler
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