Son Dakika Haberleri: Uğurcan, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Uğurcan, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

1 saat önce

GAZİANTEP'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Uğurcan, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti, System.String[]
GAZİANTEP'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 6 Temmuz günü Gaziantep- Kilis yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Uğurcan Yırtlaz yönetimindeki 27 GA 650 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Yırtlaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Uğurcan Yırtlaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Gaziantep, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
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