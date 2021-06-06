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Uğurcan Çakır: "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir" - Son Dakika

Uğurcan Çakır: "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir"

06.06.2021 15:51

- Uğurcan Çakır: "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir" A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır: "İnşallah Burak Yılmaz gibi efsane olurum" A Milli Futbol Takımı kalecisi Uğurcan Çakır, Almanya kampında konuştu.

- Uğurcan Çakır: "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir"

A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır:

"İnşallah Burak Yılmaz gibi efsane olurum"

BIELEFED - A Milli Futbol Takımı kalecisi Uğurcan Çakır, Almanya kampında konuştu. Ay-yıldızın her şeyin üzerinde olduğunu ve bireysel başarıdan öte, takım olarak başarının önemli olduğunu söyleyen başarılı file bekçisi, kaptan Burak Yılmaz için de, "İnşallah Burak Yılmaz gibi efsane olurum" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'da tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turnuvaya sayılı günler kaldığını ve heyecanlı olduklarını belirterek sözlerine başlayan Uğurcan, "Sizler de heyecanlısınız, ülkemiz de aynı durumda. Bunu hissediyoruz. Antalya'da güzel bir kamp oldu. Yoğun geçen sezondan sonra biraz dinlenerek antrenman yapma fırsatı bulduk. Bu bize iyi geldi. Şimdi Almanya'da da güzel bir kamp ortamı var. Aile ortamı var takımımızda. Herkes birbirini sevip sayıyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

"Önemli olan bizim değil, Ay-Yıldızın başarısı"

Kampta çok güzel bir aile ortamı olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır, "Genç kardeşlerimiz çok iyi niyetli, çok saygılı. Abilerimiz de yol gösteren oluyor. Umut Meraş yakın arkadaşım ama burada herkesin masasına gidip oturabiliyorsunuz. Bu ortam da başarı getiriyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde de bunu gösterdik. Hollanda maçında Umut'la güzel bir anımız olmuştu. Milli forma altında başarılı olmak istiyoruz. İtalya ekol bir takım ve turnuvanın da favorilerinden birisi olarak gösteriliyor. Biz her maçımıza tek tek bakarak ilerleyeceğiz. Zorlayacak maç olacak mı göreceğiz ama ben kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum" diye konuştu.

Altay'ın Moldova maçı sonrasında yaptığı açıklamaları hatırlatılan milli oyuncu, "Altay çok güzel kelimeler kullandı. Ben de katılıyorum buna. Kimin oynadığının önemi yok. Bu forma üstünüzde olması bile gurur konusu. Burada kimin oynadığı değil, takımın başarısı önemli. Kişisel hedefler, takımın başarısının önüne geçmiyor. Yeni jenerasyonda çok iyi kaleciler var. Hepsi oynuyorlar ve özgüven kazanıyorlar. Ben de bunu Trabzonspor'da yaşadım. Birçok arkadaşım var, hepsiyle alt yaş kategorilerinde de beraber oynadım, karşı karşıya oynadım" ifadelerini kullandı.

"Büyük maçlar farklı oluyor"

Kişisel başarının milli takımın başarısının önüne geçmeyeceğini söyleyen Uğurcan Çakır, "Ben en üst seviyede takımın başarısı için çalışacağım. Kişisel başarı kendiliğinden gelecektir. Büyük maçların konsantrasyonu farklı oluyor. İtalya maçının konsantrasyonu farklı olacaktır. Hocalarımızın analizleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bizim için her maç ayrı. Her maça tek tek bakarak hayallerimize ulaşacağız. Analiz yapıyoruz. Hazırlık maçlarımız yeni bitti ve kendi seviyemizi görme fırsatımız oldu. En ince ayrıntısına kadar çalışarak önlemleri almaya çalışacağız. Bize analizler geliyor. Kaleci hocamız bize analizleri gönderiyor. Penaltı olunca nereye vurabileceğini maçtan önce biliyorsunuz. Tabii o anda hisleriniz de önemli. Her zaman aynı yere vuruyor diye, yine aynı yere atacak diye bir nokta yok" açıklamasını yaptı.

"İnşallah Burak Yılmaz gibi olurum"

Takım kaptanı Burak Yılmaz'ın çocukluğunun efsanesi olduğunu sözlerine ekleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Burak Yılmaz bizim çocukluğumuzun efsanelerinden. Trabzonspor'da yaşadıkları ve yaşattıkları önemliydi. Trabzonspor'da da kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Çok önemli bir profesyonel. Saha içi ve saha dışında lider özellikleri olan bir oyuncu. 36 yaşında Fransa'da yaptıkları da ortada. Biz de inşallah onun kadar başarılı olabiliriz" dedi.

Son olarak Türk halkına mesaj veren Çakır, "Bu bizim milli takımımız, bizim milletimiz. 'Bizim Çocuklar'ız biz. EURO 2008'de Nihat abinin attığı golü bugün izleyince bile tüylerim diken diken oluyor. Milli takım forması ve ay-yıldızlı bayrak her şeyin üstündedir. Biz onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. 'Bizim çocuklar' inşallah elinden gelenin en iyisini yapacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir
Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir
Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir
Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir
Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir
Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir
Uğurcan Çakır: Ay-yıldız her şeyin üzerindedir

Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: 'Ay-yıldız her şeyin üzerindedir' - Son Dakika Spor


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