Üye Girişi
Uğurcan Çakır: Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak - Son Dakika

Uğurcan Çakır: Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak

06.06.2021 15:37
Uğurcan Çakır: Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak, System.String[]

"Milli forma ile başarılara ulaşmak benim hedefim""Her maça tek tek bakıp hedefimize doğru yürüyeceğiz""Kim oynarsa birbirine destek verir""Çok değerli kaleciler var""Kişisel başarılarım hiçbir zaman takımın önüne geçmedi""İtalya maçının konsantrasyonu çok farklı olacaktır""Rakiplerimizi en...

"Milli forma ile başarılara ulaşmak benim hedefim"

"Her maça tek tek bakıp hedefimize doğru yürüyeceğiz"

"Kim oynarsa birbirine destek verir""Çok değerli kaleciler var""Kişisel başarılarım hiçbir zaman takımın önüne geçmedi" "İtalya maçının konsantrasyonu çok farklı olacaktır""Rakiplerimizi en ince ayrıntısına kadar analiz etmeye başladık" "Burak Yılmaz bize ışık tutan bir oyuncu""Bu bizim milli takımımız"

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ MARIENFELD - (ALMANYA), -

Milli kaleci Uğurcan Çakır, "Ay-yıldızlı bayrak her zaman her şeyin en üstündedir. Duaları bizlerle olsun. İnşallah bizler de onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak" dedi.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kamp ortamını değerlendiren Çakır, "Turnuvaya sayılı günler kaldı. Heyecanlıyız. Ülkemiz de heyecanlı. Antalya'da güzel bir kamp ortamı vardı. Yoğun geçen bir sezon oldu. En azından biraz dinlenip antrenman yapma fırsatı bulduk. Burada da güzel bir kamp ortamı var. İyi bir takımımız ve aile ortamı var. Çok güzel geçiyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu."MİLLİ FORMA İLE BAŞARILARA ULAŞMAK BENİM HEDEFİM"Umut Meraş'ın Hollanda maçındaki penaltı pozisyonu öncesi kendisine "Bekle" demesinin hatırlatılması üzerine konuşan Uğurcan Çakır, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Genç kardeşlerimiz çok saygılı, ağabeylerimiz bize yol gösteriyor. Umut yakın arkadaşım. Herkesin masasına oturup sohbet edebiliyorsunuz, bu çok özel bir duygu. Bu aile ortamını yakaladığınızda başarılar geliyor. Dünya Kupası elemelerinde bunu göstermiştik. Umut ile öyle özel bir anım olmuştu. Milli forma altında başarılara ulaşmak zaten benim hedefim" ifadelerini kullandı."HER MAÇA TEK TEK BAKIP HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ""Gruptaki en zorlu maç hangisi olur" sorusuna ise deneyimli kaleci şu cevabı verdi: "İtalya ekol takım. Turnuvanın da favorilerinden biri olarak görülüyor ama biz her maça tek tek bakıp, hedefimize doğru yürüyeceğiz. Zorlayacak maç olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Ben kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Birbirimize güveniyoruz. Bu daha önemli.""KİM OYNARSA BİRBİRİNE DESTEK VERİR" Altay Bayındır'ın Moldova maçı sonrası, "Oynamazsak ter sileriz, oynarsak terimizin silinmesini bekleriz" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Çakır, "Altay çok güzel kelimeler kullandı. Ben de katılıyorum. Kimin oynadığının önemi yok. Şanlı forma üzerinizde olduğunda ayrı bir gurur ve onur yaşıyorsunuz. Burada kim oynarsa birbirine destek verir. Buna inanıyorum. Takımımızın başarısı önemli. Kişisel hedeflerim, takımımın başarısının önüne geçmiyor" şeklinde konuştu."ÇOK DEĞERLİ KALECİLER VAR" Türkiye'de son dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakalandığını söyleyen Çakır, "Çok güzel bir jenerasyon var. Çok değerli kaleciler var. Oynadıkça özgüven kazandılar, tecrübe kazandılar. Ben de bunları yaşadım. Genç yaşta Trabzonspor gibi bir camianın kalesine geçtim. Ondan sonra tecrübe kazanmaya başlıyorsunuz. Çok yetenekli kalecilerimiz var. Birçoğuyla alt yaş kategorilerinde birlikte çalıştım ya da karşı karşıya geldim. İnşallah onlar da en üst seviyeye gelir. Hak eden burada olur" dedi."KİŞİSEL BAŞARILARIM HİÇBİR ZAMAN TAKIMIN ÖNÜNE GEÇMEDİ"EURO 2020'de birçok takımın gözlemcisi tarafından takip edileceğinin hatırlatılması üzerine ise Uğurcan Çakır, "Benim kişisel başarılarım takımın önüne hiçbir zaman geçmedi. Burada ben, en üst seviyemde milli takımımıza yardımcı olmaya çalışacağım. Kişisel hedeflerim daha sonra gerçekleşirse gerçekleşir. Önemli olan milli takımın başarısı. Bunun için çalışıp çabalayacağım. Öbür olaylar, benim çok ilgimde değil açıkçası" ifadelerini kullandı."İTALYA MAÇININ KONSANTRASYONU ÇOK FARKLI OLACAKTIR"EURO 2020'nin açılış maçında oynayacakları İtalya mücadelesiyle ilgili olarak da 25 yaşındaki kaleci, "Büyük maçların konsantrasyonu daha farklı oluyor. İtalya çok büyük bir ekol. Onun konsantrasyonu çok farklı olacaktır. Hocamızın ve yardımcıların verdiği analizler doğrultusunda çalışıyoruz. Onların eksiklerine ve artılarına çalışıyoruz. Her maça tek tek bakıp hayallerimize en üst şekilde ulaşmaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz" dedi."RAKİPLERİMİZİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANALİZ ETMEYE BAŞLADIK"Kaleci antrenörlerinden her oyuncu ile ilgili detaylı rapor aldıklarını vurgulayan deneyimli kaleci, "Hazırlık maçlarımız yeni bitti. Kendi seviyemizi de görme fırsatı yakaladık. Şu an yavaş yavaş ona da başladık. En ince ayrıntısına kadar çalışıp önlemler almaya çalışacağız. Bize analizler geliyor. Kaleci hocamız bize analizleri gönderiyor. Penaltı olunca nereye vurabileceğini maçtan önce biliyorsunuz ama o an hislerinize de güvenmeniz gerekiyor. Her zaman aynı köşeye atlayınca oraya atacak diye bir şey yok. Ben öyle yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu."BURAK YILMAZ BİZE IŞIK TUTAN BİR OYUNCU"Milli takım kaptanı Burak Yılmaz ile ilgili görüşlerini de paylaşan Uğurcan Çakır, "Burak Yılmaz, bizim çocukluğumuzun efsanelerinden. Trabzonspor'da yaşattıklarıyla bizim için efsaneydi. O zaman tribün tarafındaydık. Trabzonspor'da da onunla çalışma fırsatı buldum. Çok profesyonel, bize ışık tutan bir oyuncu. Burada da lider özelliği çok yüksek. 36 yaşında Fransa'da yaptıkları da belli. İnşallah biz de onun kadar başarılara çıkabiliriz" diye konuştu."BU BİZİM MİLLİ TAKIMIMIZ"

Son olarak Türk milletine bir mesaj veren Çakır, "Bu bizim milli takımımız. Bizim çocuklarız. EURO 2008'i ben iyi hatırlıyorum. EURO 2008'de Nihat ağabeyin attığı golden sonra hala tüylerim diken diken oluyor. Bize inansınlar, bize güvensinler. Ay-yıldızlı bayrak her zaman her şeyin en üstündedir. Duaları bizlerle olsun. İnşallah bizler de onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti 20:38 Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 18:13 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı         
18:13
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 21:14:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğurcan Çakır: Bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement