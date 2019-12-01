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Uğurcan Çakır: "Çok geri çekildik"
6 saat önce
Golü bulduktan sonra geriye çekilmelerinin hata olduğunu kaydeden Uğurcan, "Bugün takım halinde gerçekten iyiydik.
Golü bulduktan sonra geriye çekilmelerinin hata olduğunu kaydeden Uğurcan, "Bugün takım halinde gerçekten iyiydik. İkinci yarı biraz yavaştık. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik, İleri çıksak galibiyetle ayrılırdık. Galatasaray da çıkış arıyordu ve iyi mücadele etti, tebrik ederim. Üzgünüz, 90'da gelmesi bizi çok üzdü. Galip gelmek isterdik" mesajını yolladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:25
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