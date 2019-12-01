Son Dakika Haberleri: Uğurcan Çakır: "Çok geri çekildik"
Son Dakika Spor Uğurcan Çakır: 'Çok geri çekildik' - Son Dakika Spor

Uğurcan Çakır: "Çok geri çekildik"

6 saat önce

Golü bulduktan sonra geriye çekilmelerinin hata olduğunu kaydeden Uğurcan, "Bugün takım halinde gerçekten iyiydik.

Uğurcan Çakır:

Golü bulduktan sonra geriye çekilmelerinin hata olduğunu kaydeden Uğurcan, "Bugün takım halinde gerçekten iyiydik. İkinci yarı biraz yavaştık. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik, İleri çıksak galibiyetle ayrılırdık. Galatasaray da çıkış arıyordu ve iyi mücadele etti, tebrik ederim. Üzgünüz, 90'da gelmesi bizi çok üzdü. Galip gelmek isterdik" mesajını yolladı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:25 
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