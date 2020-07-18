Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması - Son Dakika

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da da adını duyuran Uğurcan Çakır için transfer iddiaları yine manşetleri süslemeye başladı.

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da da adını duyuran Uğurcan Çakır için transfer iddiaları yine manşetleri süslemeye başladı. Ancak 24 yaşındaki kaleci konsantrasyonunu tamamen Trabzonspor'a vermiş durumda...

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SADECE İŞİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM


Daha önce, "En büyük hayalim Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak" diye açıklama yapan Uğurcan Çakır transferi için, "Ben de sürekli medyada görüyorum ama inanın kulaklarım tıkalı. Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


SON TALİBİ BORUSSIA DORTMUND


Premier Lig ekipleri Tottenham, Chelsea ve Liverpool'un yakın takibe aldığı Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devreye girdi. Alman ekibinin, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.


Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:31 

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
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