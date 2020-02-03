Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday - Son Dakika

Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday

6 saat önce

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı haftanın 11'ine aday gösterdi.

Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday, System.String[]

Dünyaca ünlü spor paylaşım sayfası 433, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı haftanın 11'ine aday gösterdi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, milli kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim olmuştu. Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtararak galibiyette başrol oynayan Uğurcan, maçın adamı seçilmişti. Milli eldiven, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü 433 sayfasında da haftanın 11'ine aday gösterildi. Kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterilen yıldız isim, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından 2. sırada yer alıyor.

(İHA)

Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday
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