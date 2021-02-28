Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu - Son Dakika

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu

28.02.2021 20:02
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır damga vurdu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasına Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır damga vurdu.

Koronavirüs sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ve hafta içi yapılan testlerinde negatifin elde edilmesiyle yeniden takıma dönen Uğurcan Çakır'ın dönüşü de muhteşem oldu.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu

4 NET FIRSATTA GOLE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe karşısında maça harika bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, sarı-lacivertli takımın maçın ilk 45 dakikasında mutlak 4 gol pozisyonunu engelleyerek adeta kalesinde devleşti.

23. dakikada Mert Hakan ve Pelkas, 30. dakikada Thiam ve 44. dakikada Mesut Özil ile net pozisyonlar yakalayan Fenerbahçe, Uğurcan engelini geçemedi.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu

Uğurcan Çakır, Koronavirüs, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara müdahalede en az 18 kişi hayatını kaybetti İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar
Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:57
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Trabzon'da haftanın dev maçı başladı! Canlı anlatım Trabzon'da haftanın dev maçı başladı! Canlı anlatım         
17:34
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu         
16:17
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
İki aracın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı var İki aracın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı var         
15:28
Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur         
13:54
Kayseri'de balıkçıların ağına 150 santim uzunluğunda balık takıldı Kayseri'de balıkçıların ağına 150 santim uzunluğunda balık takıldı         
12:43
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Park yeri tartışması nedeniyle öldüresiye dövülen yüzde 90 engelli vatandaş, yaşam mücadelesini kaybetti Park yeri tartışması nedeniyle öldüresiye dövülen yüzde 90 engelli vatandaş, yaşam mücadelesini kaybetti         
10:27
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 20:27:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 4 net kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei