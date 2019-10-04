Son Dakika Haberleri: Uğurcan Çakır: "Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum"
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Uğurcan Çakır: "Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum"

1 saat önce

Uğurcan Çakır: "Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum"TRABZON - Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Basel karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, gruptan çıkabileceklerine inandığını söyledi.

Uğurcan Çakır: "Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum"

TRABZON - Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Basel karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, gruptan çıkabileceklerine inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğurcan Çakır, "İlk golü yiyene kadar iyi oynamıyorduk. Sonra oyunu dengeledik. Çok iyi mücadele ettik. Abdülkadir Parmak ile çok iyi bir gol bulduk. Sonra öne geçtik. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Kazanmayı çok istiyorduk. Şanssız bir gol yedik. Ama 2-2 oldu. Kötü oynamadık. Berabere bitse de umutlarımı sürdüreceğiz" dedi.

"Zor bir gruba düştük"

Her maça galibiyet ile çıkmak istediklerini kaydeden Çakır, "Her maçtan 3 puanla ayrılmayı istiyoruz. Zor bir gruba düştük. Ama bizim burada kalitemiz var. Gruptan çıkabileceğimize ben inanıyorum. Belki 1 puan bizi gruptan çıkaracak. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Avrupa'da ve ligde iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Çaykur Rizespor maçına 3 puan parolasıyla çıkacağız. İnşallah Rize maçından galibiyet ile ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır: Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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