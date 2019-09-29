Son Dakika Haberleri: Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet aldık"
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Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet aldık"

51 dakika önce

- Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet aldık" Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır: "Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik;

- Uğurcan Çakır: "Güzel bir oyunla galibiyet aldık"

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır:

"Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik; arkadaşlık ve yardımlaşma en üst düzeydeydi"

TRABZON - Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, güzel bir oyunla galibiyet aldıklarını belirterek, galibiyete taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yakaladıkları fırsatları iyi değerlendiklerini dile getirerek, "Biraz inişli, çıkışlı bir peformansımız vardı. İyi oynuyorduk ama sonuca biraz zor gidiyorduk. Bugün yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Arkadaşlık ve yardımlaşma en üst düzeydeydi. Bu da skora yansıdı. Güzel bir oyunla galibiyet aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

Beşiktaş maçında pozisyonları gole çevirince farklı bir skorun çıktığını kaydeden Çakır, "Bizim her maç için hedefimiz aynı. Galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. İçeride Basel ile oynayacağız. Taraftarlarımızın karşısında daha güçlüyüz. İnşallah Basel'i geçip sonrada Rize'de güzel bitirip milli takım arasına gireriz. Maçlar anlık oluyor. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirince ayrıca kaliteli ayaklarımız var. Pozisyonları gole çevirince farklı bir skor çıktı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla galibiyet aldık

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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