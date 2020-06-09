Uğurcan Çakır hayalini açıkladı! Avrupa... - Son Dakika

Uğurcan Çakır hayalini açıkladı! Avrupa...

Çakır, Trabzonspor dergisinin haziran ayı sayısında yer alan röportajında, kalecilik kariyeri ve geleceğine dair hedeflerini anlattı.

Uğurcan Çakır hayalini açıkladı! Avrupa..., System.String[]

Çakır, Trabzonspor dergisinin haziran ayı sayısında yer alan röportajında, kalecilik kariyeri ve geleceğine dair hedeflerini anlattı.


Kalecilikte yeteneğin önemli olduğunu ancak bu yeteneği geliştirmek için de sürekli çalışmak gerektiğini vurgulayan Çakır, öz güvenini ise kendisine verilen şanslar sayesinde kazandığını aktardı.


En çok kaleyi ne zaman terk etmesi konusunda karar verirken zorlandığına dikkati çeken Uğurcan, "Çünkü saliselik kararlar vermek zorundasınız. İşin bu kısmı genel olarak oynayarak tecrübe edilebiliyor. Oyun zekanızın iyi, konsantrasyonunuzun üst düzeyde olması gerekiyor. Tecrübem arttıkça bu konularda daha az zorlandığımı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.


"Mental açıdan hep güçlü olmanız lazım"


Çakır, kalecinin sahada lider gibi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:


"Rakip 1-0 önde olsa bile sizin yapacağınız bir kurtarış takıma moral verebiliyor. En azından takımı ateşleyebiliyor. Bu nedenle mental açıdan hep güçlü olmanız lazım. Kalecinin skor ne olursa olsun maçın içinde kalması, moralinin bozulmaması gerekir. Küçük bir fark maçı sizin lehinize çevirebilir. Psikolojik güç bence bu konuda çok önemli. İyi bir kaleci sakin, soğukkanlı ve konsantre gözükmelidir. Maçı yaşamak çok önemli. Bunu başarırsanız beden dilinize otomatik olarak yansıyor. Dikkatli olmanız lazım. Rakibiniz güçten düştüğünüzü zannetmemeli."


"Öz güvenimiz yerinde"


Eğer bir şansı olsaydı, sonucunu değiştirmek istediği maçın Trabzon'da oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesi olduğunu anlatan Uğurcan Çakır, "O maçı istediğimiz gibi bitirseydik şimdi üç puan önde olacaktık. İyi oynadığımız bir maçtı. Taraftarımız yanımızda olsaydı kazanırdık diye düşünüyorum." diye konuştu.


Takımın gayet iyi durumda olduğunu söyleyen başarılı kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Öz güvenimiz yerinde. İnşallah lig başlayınca galibiyet serilerine devam ederiz ve sonunda şampiyon oluruz. Futbolun doğası gereği yeni kurallar bize uzak geliyor. Her durumda yakın temas oluyor çünkü. Örneğin soyunma odasında istediğiniz kadar uzak durun, maç içinde korner veya duran top kullanılırken mecburen yan yana olacaksınız. Önlem almak önemli ama futbol sonuçta bir temas oyunu. İnşallah ligler başlayana kadar koronavirüs tamamen etkisini kaybeder ve rahat rahat oynarız. Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Kendime bu hedefi koydum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."


Çakır, hem lig hem de kupa şampiyonluğunun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Trabzonspor taraftarı bir çocuk olarak Trabzonspor'da oynayıp, şampiyonluklar yaşamak ve milli takıma gitmek istiyordum. Gelinen noktada hem lig hem de kupa şampiyonluğuna yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor ve motive ediyor. Geceleri bunları düşünmeden uyuyamıyorum." şeklinde konuştu.


Başırılı file bekçisi, kendisi için yapılan transfer tekliflerine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:


"Tekliflerin olması açıkçası motivasyonumu arttırıyor. Bu teklifler ışığında bazı şeyleri doğru yaptığımı görüyorum. Ben bu takıma yardım etmeyi ve şampiyonluk yaşamayı hedefliyordum. Bu hedefler doğrultusunda çalışınca doğal olarak milli takıma davet ve başka kulüplerden teklifler kendiliğinden geliyor. Ancak benim hedefim öncelikli olarak Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak. Tabii bunun yanı sıra Avrupa'ya transfer olup Trabzonspor'u orada da en iyi şekilde temsil etmek gibi bir hayalim var. Hedeflerime adım adım ve sırayla ilerlemek istiyorum."


"Varlığı bana kendimi güvende hissettiriyor"


Uğurcan Çakır, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in oyuncularla kurduğu diyalog, taktik bilgi ve anlayış anlamında iyi bir çalıştırıcı olduğunu vurguladı.


Çimşir'in futboldan gelmesi nedeniyle, oyuncaya yaklaşımının da çok güzel olduğunun altını çizen Çakır, "Varlığı bana kendimi güvende hissettiriyor. Karşınızda size güvenen biri olunca, onun için sahada her şeyi vermek istiyorsunuz. İnşallah kariyerinde büyük başarılar kazanır. Takım olarak kendisiyle çalışmaktan hepimiz çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.


Genç kaleci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligin 12 Haziran'da tekrar başlayacak olmasına ilişkin, "Virüse bağlı vakaların azaldığını gördükçe, alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ligin bir şekilde oynanması gerekiyor ve bizim iddiamız da büyük. Bu zamana kadar çok iyi bir şekilde geldik. Kalan sekiz haftada elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Hocalarımızla beraber en güzel şekilde hazırlığımızı yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:57 

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır hayalini açıkladı! Avrupa... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti         
19:53
Doktora Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı         
19:42
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu         
19:34
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor         
19:32
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur         
19:02
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı         
18:47
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
18:47
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı         
18:45
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı         
18:35
Hülya Avşar'ın evini de soyan Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü         
18:32
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor         
18:22
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı         
18:19
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu         
18:19
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı         
18:07
e-Devlet'te uygulamaya giren e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek         
17:57
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu         
17:51
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi         
17:31
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 21:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğurcan Çakır hayalini açıkladı! Avrupa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]