SPOR Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk

31.07.2022 09:46
SPOR Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk

Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonlukVIDEO YOK'Kupa taraftarlarımıza armağan olsun''Lige galibiyetle başlamak istiyoruz'Evimizde gibi oynadık''Taraftarımız yine çok iyiydi"'İyi ve karakterli oyunculara sahibiz'İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)Lig şampiyonluğundan sonra...

Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk

VIDEO YOK

'Kupa taraftarlarımıza armağan olsun'

'Lige galibiyetle başlamak istiyoruz

'Evimizde gibi oynadık'

'Taraftarımız yine çok iyiydi"

'İyi ve karakterli oyunculara sahibiz'

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)

Lig şampiyonluğundan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Çakır, 'Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz' dedi.

'KUPA TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN'

Çok iyi bir oyunla Süper Kupa'yı kazandıklarını söyleyen bordo mavili takımın kaptanı, 'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sezona iyi başlamak adına bu kupa önemliydi. Kampta çok iyi çalıştık, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı ve onların uyum sürecini hızlandırmaya çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi sahada uyguladık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok mutluyuz. Bu kupa takım olma yolunda bizi daha da hızlandıracak. Bu sezonda şampiyonluk ve Şampiyonluk hedefimiz var' diye konuştu.

'LİGE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ'

Yeni sezona yine şampiyonluk hedefiyle çıkacaklarını belirten 26 yaşındaki kaleci, 'Kupayla lige başlayacak olmak bizim için çok iyi oldu. Bu tarz şampiyonluklar ve mutluluklar aile ve takım olmayı hızlandırıyor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz' şeklinde konuştu.

'EVİMİZDE GİBİ OYNADIK'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kendilerine uğurlu geldiğine vurgu yapan milli kaleci, 'Evimizde gibi oynadık. Burayı çok seviyoruz. Burada 3'üncü kupam oldu ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Maçta taraftarımız çok iyiydi. Kupa taraftarımıza armağan olsun' ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Turkcell Süper Kupa maçının ardından Turkcell Süper Kupa maçının ardından Turkcell Süper Kupa maçının ardından Turkcell Süper Kupa maçının ardından
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Süper Kupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 09:47:03. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement