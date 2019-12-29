Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu - Son Dakika Spor

Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu

6 saat önce

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu, System.String[]

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncumuzun tedavisine başlandı. Kalecimiz Uğurcan Çakır'a yapılan röntgen ve tomografi (CT) tetkiklerinde kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, fizik muayene sonucu sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin acil olarak akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır" dedi.


Trabzonspor, Hakan Ayaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:50 
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