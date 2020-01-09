Uğurcan Çakır'ın Güç Antremanı
13 dakika önce
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, genç kaleci Uğurcan Çakır salonda güç antremanı yaptı.
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, genç kaleci Uğurcan Çakır salonda güç antremanı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:19
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