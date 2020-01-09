Uğurcan Çakır'ın Güç Antremanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ın Güç Antremanı - Son Dakika Spor

Uğurcan Çakır'ın Güç Antremanı

13 dakika önce

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, genç kaleci Uğurcan Çakır salonda güç antremanı yaptı.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da, genç kaleci Uğurcan Çakır salonda güç antremanı yaptı.

Uğurcan Çakır'ın Güç Antremanı

Trabzonspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:19 
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