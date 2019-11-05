Uğurcan Çakır'ın peşindeki Avrupa'nın üç dev takımı!

Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde. Geçtiğimiz sezon Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla formayı sırtına geçiren ve daha da bırakmayan Uğurcan için birçok kulüp scoutlarını Trabzonspor maçına gönderiyor. Bordo mavili ekibin ligde ve Avrupa'da oynadığı 17 maçta da 90 dakika forma giyen 23 yaşındaki kaleci, son dönemde Milli Takım aday kadrosuna da düzenli olarak çağrılıyor.



KRASNODAR MAÇINDA AVRUPA'NIN DEVLERİ İZLEYECEK



Asist Analiz'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maçta Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih Uğurcan Çakır'ı izlemek için scout gönderecek. Uzun süredir Liverpool'un takibinde olan başarılı kaleci için daha önce Manchester United scoutları Trabzon'a gelerek Uğurcan Çakır'ı izlemişti. Trabzonspor'un Krasnodar ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç saat 20.55'te başlayacak.



ŞENOL GÜNEŞ: "UĞURCAN YÜKSELEN BİR DEĞER"



Uğurcan Çakır, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son dönemde sürekli olarak kadroya çağırdığı isimlerin başında geliyor. Güneş, 23 yaşındaki kaleciye övgü dolu sözlerde bulunmuş ve "Uğurcan Çakır çıkışta olan bir değerimiz. Zamanı gelince o da Milli Takım'da oynayacak. Uğurcan'ın kaleciliğini iyi biliyorum. Görev verdiğimde kesinlikle güvensizlik yaşamam." ifadelerini kullanmıştı.



UĞURCAN ÇAKIR: "HAYALİM AVRUPA'DA OYNAMAK"



Avrupa'da oynamayı hedeflediğini daha önceki açıklamalarında da söyleyen Uğurcan Çakır, "Trabzonspor'da düzenli olarak forma giyip şampiyonluk yaşamayı isterim. Zaman gösterecek ama her oyuncunun hayali Avrupa'da oynamaktır. Ben de bunu hedefliyorum. İnşallah bu amacıma ulaşırım. Eğer olmazsa da bordo mavili formayı giyip ay yıldızlı formayı terletmek benim için her zaman gurur." şeklinde konuşmuştu.



Trabzonspor'un başarılı kalecisi bu sezon forma giydiği 17 maçta kalesinde 24 gol gördü.

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