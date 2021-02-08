Uğurcan Çakır'ın peşine Chelsea'den sonra West Bromwich ve Brighton da düştü
08.02.2021 11:23
Süper Lig'in formda takımlarından Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır'ın talipleri, her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz transfer sezonlarında bir dönem Chelsea'nin de gündemine gelen 24 yaşındaki file bekçisini İngiltere Premier Lig'den 2 takım daha istiyor.
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla birçok takımın dikkatini çekmeye başladı. Son olarak İngiliz kulüpleri West Bromwich ve Brighton da Uğurcan Çakır'ı sezon sonuna kadar takip etme kararı aldı.
Uğurcan Çakır ayrıca sezon başında kaleci transferi yapan Chelsea'nin dikkatini de çekti. 24 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Trabzonspor'la çıktığı 22 maçta kalesinde 24 gol gördü.
TRABZONSPOR ZİRVEYE DOĞRU
Bordo-mavili takım bugün gideceği Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, özgüvenlerinin çok iyi olduğunu ancak rakibe saygı duyarak sahaya çıkacaklarını söyledi.
(Sabah)
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