Uğurcan Çakır: "İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız" - Son Dakika

Uğurcan Çakır: "İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız"

26.01.2021 20:52
Uğurcan Çakır:

Trabzonspor takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Süper Kupa müsabakası ile ilgili, "İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız" dedi.

Trabzonspor takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Süper Kupa müsabakası ile ilgili, "İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız" dedi. Başarılı eldiven, kupayı kazanıp hem kendilerini hem de taraftarlarını sevindirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde gösterdikleri özveriden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan genç eldiven, "Kupa futbolun en güzel hediyesi. Türkiye Kupası'nı kazandığımızda bunu yaşadık. Amacımız tekrar bunu başarabilmek. Süper Kupa'da geçen sene şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz takıma karsı oynayacağız. Kazanıp hem kendimizi hem de taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN HER ŞARTA KONSANTRE OLMAK GEREKİYOR"

Başarılı file bekçisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabaka saatinde oluşacak hava şartları ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Futbolcu olarak her zaman her şarta konsantre olmak gerekiyor. Yarın da nasıl bir hava koşulu olacağını bilmiyoruz. Bir avantaj dezavantaj söz konusu değil. Elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışacağız."

"YARIN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Küçük yaşlarda Atatürk Olimpiyat Stadı'na Trabzonspor maçları seyretmeye geldiğini söyleyen Uğurcan Çakır, "Küçük yaşta bu maçları izleyebiliyordum. Şimdi bu stada kaptan olarak geliyorum çok özel ve güzel bir duygu. Bu takım için her zaman her şeyi yapmaya çalışıyorum. İnşallah yarın da elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ENERJİMİZİ SAHAYA YANSITABİLİRİZ"

Abdullah Avcı ile çalışmaya başladıktan sonra iyi bir çıkış yakaladıklarına değinen Uğurcan Çakır, "Süper Lig'de Abdullah Hocadan sonra güzel çıkış yakaladık. İyi bir aile olduk Bu da sahaya yansıdı. Bu maça moralli geliyoruz. Geçen haftaki maçı kazanarak geliyoruz. Enerjimiz yüksek. İnşallah bunu sahada da görebiliriz. İnşallah galibiyetle döneriz" değerlendirmesini yaptı.

"İNŞALLAH PENALTILARA GİTMEDEN KAZANIRIZ"

Müsabakayı penaltılara uzamadan kazanmayı hedeflediklerini aktaran 24 yaşındaki kaleci, "Penaltı biraz sezgi işi. Saha içindeki duruma göre penaltıda köşeyi biliyorum ya da bilemiyorum. O yüzden hazırlık yapmadık. İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız" açıklamasını yaptı.

(Bora Akyol/İHA)

Atatürk Olimpiyat Stadı, Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uğurcan Çakır: 'İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız' - Son Dakika


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