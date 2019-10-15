Son Dakika Haberleri: Uğurcan çakır: ne mutlu türk'üm diyene
Son Dakika Spor Uğurcan çakır: ne mutlu türk'üm diyene

Uğurcan çakır: ne mutlu türk'üm diyene

14 dakika önce

Uğurcan Çakır, "Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz.

Uğurcan çakır: ne mutlu türk'üm diyene, System.String[]

Uğurcan Çakır, " Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Bize Fransa'da destek olan, Türkiye'den de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı oyuncularından Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mücadelenin ardından Milli takım oyuncularının asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşan genç file bekçisi, "Fransa'dan ülkemize güzel bir sonuçla dönüyoruz. Takım arkadaşlarımı, ağabeylerimi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bize Fransa'da destek olan, Türkiye'den de dua gönderen herkese teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa Teknik Direktöründen Mert Günok'a övgü dolu sözler
Avrupa'da harekat rahatsızlığı! Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı düzenlendi Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ile ilgili tepki çeken eleştiri! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 için ihtimaller

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 01:22:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğurcan çakır: ne mutlu türk'üm diyene
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]