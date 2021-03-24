Uğurcan Çakır penaltı kurtardı

A Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi Uğurcan Çakır, Hollanda karşısında iyi bir performans ortaya koyarken, 90+4. dakikada Memphis Depay'ın kullandığı penaltıya da geçit vermedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada Teknik Direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Kalesinde 2 gol görmesine karşın 90 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koyan Uğurcan Çakır, mücadelenin son anlarına da damga vurdu. Ozan Kabak'ın Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterirken, yıldız futbolcu Memphis Depay topun başına geçen isim oldu. Bu pozisyonda Uğurcan Çakır, penaltıyı kurtarırken, kalesinde geçit vermedi ve Hollanda'nın farkı 1'e indirmesine engel oldu. Penaltıyı kurtaran Uğurcan'ı takım arkadaşları tebrik etti. - İSTANBUL