Uğurcan Çakır Sheffield United'a gidiyor mu? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Dün akşam saatlerinde Sheffield United'ın Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile 22 milyon Euro ve sonraki satıştan %15 pay konusunda anlaştığı haberleri çıkmıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor canlı yayınına bağlanıp haberi yalanladı.

Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Uğurcan ile az önce konuştum, "Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister" dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız" dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz. Tamamen uydurma. Ne bana, ne yönetimime ne de Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar."