Trabzon spor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, zirve için Fenerbahçe maçının önemli olduğunu belirterek, çok kritik ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0 geriye düşmelerine rağmen çok iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, "Bugün benim bireysel performansımdan çok takımın ne yaptığı önemliydi. 1-0 geriye düşsek de çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımız kutluyorum. Ben de onlara yardımcı olmak için var gücümle çalıştım. Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık. Zirve için çok önemliydi. Takım ve taraftar bütünleşti. Çok mutluyuz" dedi.



Şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Maçın başında gol yemek planlarımızda yoktu. Kendimize güveniyorduk. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Öne geçeceğimize inanıyorduk. İlk yarı öne geçtik. 3. gölü de atabilirdik Sturridge ofsayt pozisyonu var. Onlarda gol atabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Büyük bir camia iyi futbolcuları var. Onları da tebrik etmek lazım. Bugün buradan galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarlar bugün bize 12. adam oldu. Her şeylerini verdiklerini bugün sahada gördük. Taraftarımız, şehrimiz ve takımımız bütünleşti. Bu galibiyet onlara da armağan olsun. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de üst sıralara oynayan bir takım. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.



"Hüseyin hocanın oyuncu diyalogları ve taktik bilgisi çok iyi"



Hüseyin Çimşir ile çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Uğurcan Çakır, "Hüseyin hoca yaklaşık 1.5 yıldır Ünal hocanın yardımcılığını yapıyordu. Ünal hocadan da Allah razı olsun bize emeği çoktur. Hüseyin hocanın oyuncu diyalogları ve taktik bilgisi çok iyi. Benim için en önemlisi bireysel olarak bizi duygularını çok iyi anlatıyor. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Takım üzerindeki etkisini de görebiliyorsunuzdur. Karakterli bir hoca ile çalıştığımız için çok mutluyuz. İnşallah başarıları kat kat devam eder. Bizde ona yardım etmekten çok mutluyuz" diye konuştu.



"Sörloth çok yetenekli"



Takım olarak savaştıklarını belirten Uğurcan Çakır, "Sörloth gerçekten çok yetenekli. Lig başında beri yaptığı katkılar ortada. Onun sayesinde çok maç aldık. Rakip savunmayı çok yıprattı. Bir gol attı bir pozisyonu direkten döndü. Çok iyi bir insan. İnşallah bize katkı vermeye devam eder. Benim performansımız kamuoyu değerlendirsin. Benim performansımı değerlendirmek bana yakışmaz. Ben veya Sörloth değil bu takım oyunu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Herkes savaştı. Bireysel spor yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kupada turu geçmek istiyoruz"



Kupada Erzurumspor maçına adapte olup galip gelmek istediklerini kaydeden Uğurcan Çakır, "Ziraat Türkiye Kupası hedeflerimizden bir tanesi. Takıma yapılan takviyelerle daha da güçlü olup en azından oynayan oyuncularımız dinlenmesi açısından bu takviyeler önemliydi. Ben ilk yarı 25 maç oynamışım. Kadromuzun geniş olmaması belki de bizi Avrupa'dan eledi. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Erzurum maçına en hızlı şekilde adapte olup galip gelmek istiyoruz. Turu geçmek istiyoruz. İyi bir takımımız var" dedi. - TRABZON