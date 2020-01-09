Uğurcan Çakır: "Transfer aklımda değil" - Son Dakika
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Uğurcan Çakır: "Transfer aklımda değil"

7 saat önce

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, transfer iddialarına ilişkin olarak, "Avrupa'dan takımlarla anılmak mutlu ediyor.

Uğurcan Çakır:

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, transfer iddialarına ilişkin olarak, " Avrupa'dan takımlarla anılmak mutlu ediyor. Çünkü büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum ben de. Amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Savaşmaktan mutluyum, gururluyum. Transfer aklımda değil" dedi.

Bordo-mavili takım devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır sakatlığı ilgili olarak, "Kayseri maçında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş koşulara başlıyorum. İnşallah 1 hafta içerisinde takımla olacağım. İlk yarıda iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilirdik. İlk yarı bazı maçlarda çok iyi oynadık, kötü oynadığımız maçlar oldu. Bu maçlardan dersler çıkardık" diye konuştu.

"LİDER OYUNCULARA SAHİBİZ"

Uğurcan, her maça tek tek baktığını belirterek, "Arkadaşlık çok iyi. Kariyerli, lider vasıflı oyunculara sahibiz. Bu, saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor. Bu yardımlaşma ile oynarsak önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. Çünkü gerçekten lider oyunculara sahibiz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER AKLIMDA DEĞİL"

Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Uğurcan, "Benim de kulağıma geliyor. Avrupa'dan takımlarla anılmak mutlu ediyor. Çünkü büyük kulüplerin izlediğini öğreniyorum ben de. Amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Savaşmaktan mutluyum, gururluyum. Transfer aklımda değil. Başkanımızın ve hocamızın vereceği bir karar. Her Türk gencinin içinde vatan sevgisi vardır. Ben de öyleyim o yüzden kolumda Türk bayrağı dövmesi var" açıklamasını yaptı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Trabzonspor, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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