Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında! Haftaya rakip Alanyaspor...

Ligde oynadığı 9 maçta sadece deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan bordo-mavililer, oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.



İç sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Ligde topladığı 16 puan ile lider Aytemiz Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 4. sırada yer alan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.



- Göztepe ile 23. randevu



Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla, ligde 23. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



- İki isim ceza sınırında



Bordo-mavililerde, Göztepe karşılaşması öncesi Uğurcan Çakır ve Jose Sosa sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Her iki oyuncu yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



- Sakatlığı bulunan oyuncular



Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ile Daniel Sturridge yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



Öte yandan, sakatlıkları büyük ölçüde geçen Abdulkadir Parmak ile Ogenyi Onazi'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



- Muhtemel kadro



Trabzonspor'un Göztepe maçına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.



