Uğurdağ: "Zorlu süreci el birliğiyle aşacağız" - Son Dakika
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Uğurdağ: "Zorlu süreci el birliğiyle aşacağız"

13 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs salgınına karşı açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketini değerlendirdi.

Uğurdağ:

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs salgınına karşı açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketini değerlendirdi.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Dünya sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturan ve ekonomik boyutta da uzun vadede geniş çaplı olumsuzluklar doğurabilecek olan koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık kaynağın devreye alındığı ekonomik istikrar kalkanı paketini destekliyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de geçen hafta ekonomik yönetime sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonomik bütün aktörlerin topyekün bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılıyor. Başta FED olmak üzere, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak maksadıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirler kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatsa da küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmalıyız. En olumlu senaryoda bile, küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana kadar, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağımıza inancımız tamdır. Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir" dedi.


Bankalardan üreticilere destek


Açıklanan ekonomik istikrar paketi içerisinde bulunan maddeleri aktaran Başkan Yavuz Uğurdağ, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pakette birçok önemli madde bulunuyor. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi. Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağı belirtildi. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. İç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması maksadıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçları, nisan, mayıs ve haziran ana para ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek" diye konuştu. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:28 Kaynak: İHA

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