"Uğurlamaları bu şekilde yapanlar iyilik yapmıyor" - Son Dakika

"Uğurlamaları bu şekilde yapanlar iyilik yapmıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına ilişkin, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına ilişkin, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına değinerek, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

(İHA)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:57 Kaynak: İHA

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