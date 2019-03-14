Uğurlu 10. Kez Kayserispor Maçında
23 dakika önce
Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 10. kez maçına çıkacak.
Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 10. kez maçına çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetmesine karar verildi.
Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'un 9 maçını yönetti. Sarı Kırmızılı takım, 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor'un bu sezon deplasmanda 2-0 yenildiği Beşiktaş ve sahasında 1-1 berabere kaldığı Bursaspor maçını yönetmişti. Uğurlu'nun yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:
İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1
Beşiktaş-İ.M.Kayserispor 2-0
Bursaspor-İ.M.Kayserispor 1-0
İ.M.Kayserispor-Beşiktaş 1-1
İ.M.Kayserispor-Antalyaspor 2-0
İ.M.Kayserispor-Bursaspor 2-0
Akhisarspor-İ.M.Kayserispor 0-0
İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 0-2
Mersin İ.Y.-İ.M.Kayserispor 1-2 - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: İHA
Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma
Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek
Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak
Son Dakika! PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi