Son Dakika Haberleri: Uğurlu 10. Kez Kayserispor Maçında

Uğurlu 10. Kez Kayserispor Maçında

23 dakika önce

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 10. kez maçına çıkacak.

Uğurlu 10. Kez Kayserispor Maçında, System.String[]
Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 10. kez maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetmesine karar verildi.

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'un 9 maçını yönetti. Sarı Kırmızılı takım, 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Yaşar Kemal Uğurlu, İstikbal Mobilya Kayserispor'un bu sezon deplasmanda 2-0 yenildiği Beşiktaş ve sahasında 1-1 berabere kaldığı Bursaspor maçını yönetmişti. Uğurlu'nun yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1

Beşiktaş-İ.M.Kayserispor 2-0

Bursaspor-İ.M.Kayserispor 1-0

İ.M.Kayserispor-Beşiktaş 1-1

İ.M.Kayserispor-Antalyaspor 2-0

İ.M.Kayserispor-Bursaspor 2-0

Akhisarspor-İ.M.Kayserispor 0-0

İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 0-2

Mersin İ.Y.-İ.M.Kayserispor 1-2 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Uğurlu, Kayserispor, Spor
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