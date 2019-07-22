Son Dakika Haberleri: Uğurlu köyünde bulunan çocuk cesedi Atatürk Devlet Hastanesine getirildi - DÜZCE
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Uğurlu köyünde bulunan çocuk cesedi Atatürk Devlet Hastanesine getirildi - DÜZCE

41 dakika önce

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesi için Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.
Uğurlu köyünde bulunan çocuk cesedi Atatürk Devlet Hastanesine getirildi - DÜZCE
Mustafa Kemal Atatürk, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:30 Kaynak: AA
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