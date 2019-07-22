Uğurlu köyünde bulunan çocuk cesedi Atatürk Devlet Hastanesine getirildi - DÜZCE
41 dakika önce
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:30 Kaynak: AA
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesi için Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.
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