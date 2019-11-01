Son Dakika Haberleri: Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi
Son Dakika Spor Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi

Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi

7 saat önce

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.

Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi, System.String[]

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.


Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 12-13 Ekim tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10, U12, U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 10-12 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 6. sınıf öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.


Uğurlu öğrenci İdil Cengiz, "Uzun yıllardır uğraştığım ve hazırlandığım yarışmada emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum" dedi. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğurlu öğrenciden Türkiye derecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]