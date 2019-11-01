Son Dakika Haberleri: "Uğurlu" öğrenciden Türkiye derecesi
Son Dakika Güncel 'Uğurlu' öğrenciden Türkiye derecesi

"Uğurlu" öğrenciden Türkiye derecesi

6 saat önce

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.

Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.

Uğur Okulları açıklamasına göre, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 12-13 Ekim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10&U12&U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi.

Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 10-12 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 6. sınıf öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası'nda Türkiye birincisi oldu.


Öğrenci İdil Cengiz, "Uzun yıllardır uğraştığım ve hazırlandığım yarışmada emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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