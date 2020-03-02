Uğurlu öğretmenler RUNATOLIA Maratonu'nda TEGV için koştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uğurlu öğretmenler RUNATOLIA Maratonu'nda TEGV için koştu - Son Dakika Ekonomi

Uğurlu öğretmenler RUNATOLIA Maratonu'nda TEGV için koştu

6 saat önce

Yardımseverlik bilincinin geliştirilmesine öncülük etmek için düzenlenen RUNATOLIA Maratonu'nda Uğurlu öğretmenler TEGV için koştu.

Uğurlu öğretmenler RUNATOLIA Maratonu'nda TEGV için koştu, System.String[]

Yardımseverlik bilincinin geliştirilmesine öncülük etmek için düzenlenen RUNATOLIA Maratonu'nda Uğurlu öğretmenler TEGV için koştu.


Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleşen RUNATOLIA Maratonu'na Uğur Okulları Batı Akdeniz Bölgesi Ortaokulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğretmenleri ve gönüllü öğretmenler katılarak destek sağladı. Öğretmenler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın "Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin" projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara nitelikli eğitim desteği için iyilik peşinde koşarak adımlarına anlam kattılar.

1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen koşunun ardından, Türkiye geneli Uğur Okullarında düzenlenen yardım kampanyasıyla da önemli oranda katkı sağlandı.


Bu yıl 14. kez düzenlenen RUNATOLIA Maratonu'nda, çevresini bilinçlendirerek harekete geçirmeyi amaçlayan Uğurlu öğretmenler, öğrenciler ve veliler konuyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefledi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Batı Akdeniz Bölgesi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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