Uğurludağ'da Kan Bağışı Kampanyası

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'un Uğurludağ
ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Uğurludağ Kaymakamlığınca kış mevsiminde bağışların azalmasından dolayı kan stoku azalan Türk Kızılayına destek amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Türk Kızılayı Hitit Kan Alma Birimi'ne bağlı mobil ekip, ilçe meydanında kan bağışlarını kabul etti.
Uğurludağ Kaymakamı Ahmet Tozlu, Belediye Başkanı Remzi Torun
, Emniyet Amiri Samet Kulaca
, Jandarma
Komutanı Astsubay Yüksel Şahin
ve Devlet Hastanesi
Başhekimi Mert Meydan da kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.
Tozlu, kan bağışında bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının kan bağışı konusunda kendi rekorunu kırdığını söyledi.
Kampanyaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tozlu, "İlçe halkımıza gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Bir kan bağışı, üç hayat kurtarıyor." dedi.