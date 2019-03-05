Son Dakika Haberleri: Uğurludağ'da Kan Bağışı Kampanyası

Uğurludağ'da Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uğurludağ'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uğurludağ Kaymakamlığınca kış mevsiminde bağışların azalmasından dolayı kan stoku azalan Türk Kızılayına destek amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Hitit Kan Alma Birimi'ne bağlı mobil ekip, ilçe meydanında kan bağışlarını kabul etti.

Uğurludağ Kaymakamı Ahmet Tozlu, Belediye Başkanı Remzi Torun, Emniyet Amiri Samet Kulaca, Jandarma Komutanı Astsubay Yüksel Şahin ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mert Meydan da kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Tozlu, kan bağışında bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının kan bağışı konusunda kendi rekorunu kırdığını söyledi.

Kampanyaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tozlu, "İlçe halkımıza gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Bir kan bağışı, üç hayat kurtarıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Çorum, Uğurludağ, Güncel
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