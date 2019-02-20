Uğurludağ'da "Kitap Kurtları" Ödüllendirildi

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 2018 yılında ilçe kütüphanesinden en çok kitap alan 6 öğrenci ödüllendirildi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 2018 yılında ilçe kütüphanesinden en çok kitap alan 6 öğrenci ödüllendirildi.



Uğurludağ Kaymakamı Ahmet Tozlu, "Kitap Kurdu" projesi kapsamında Uğurludağ İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok faydalanan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek hediyelerini verdi.



Tozlu, ödül törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerde okuma bilincini pekiştirmek amacıyla "Kitap Kurdu" Projesini başlattıklarını söyledi.



Projenin başlangıçta öğrencilere duyurulmadığını dile getiren Tozlu, "Öğrencilerimizin gerçek kütüphane ve kitap okuma alışkanlığını ölçmek amacıyla projemizin duyurusunu yapmadık. Yıl sonunda yaptığımız incelemede Uğurludağ İmam Hatip Ortaokulundan Muhammed Köse, Seyyid Ali Uyar ve Berfin İrem Uyar ile Uğurludağ Çok Programlı Lisesinden Fatma Müge Sarı, Rukiye Karaca ve Feyza Nur Gülbek 'Kitap Kurdu' olarak tespit edildi." dedi.



Bazı öğrencilerin, normalin çok üzerinde kitap okuduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tozlu, "Sıralamaya giren öğrencilerimizin en çok hangi yazarları sevdiklerini öğretmenleri aracılığıyla öğrenip, sevdikleri yazarların kitaplarını hediye ettik. Kitap okumayı seven öğrencilerimizi ödüllendirerek onların diğer arkadaşlarına örnek olmalarını istedik. Onlar mutlu oldular ama bizler çok daha fazla mutluluk içindeyiz." diye konuştu.

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