Uğurludağlı muhtarlardan Ahlatcı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğurludağlı muhtarlardan Ahlatcı'ya ziyaret - Son Dakika

Uğurludağlı muhtarlardan Ahlatcı'ya ziyaret

7 saat önce

Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Uğurludağlı muhtarlardan Ahlatcı'ya ziyaret, System.String[]

Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki köy ve mahalle muhtarları AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.


AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday öncülüğünde gerçekleşen ziyarette muhtarlar, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Muhtarlarla yakından ilgilenen Ahlatcı, gelen talepleri tek tek not aldı.


Demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu dile getiren Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili tutumunun da önemli olduğuna dikkat çekti. Ahlatcı, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurduklarının altını çizdi.


Siyasetçilerin bir parti çatısı altında görev yaparken muhtarların herhangi bir siyasi bağlantısı olmaksızın bulundukları bölgenin seçilmiş temsilcileri olduğunu dile getiren Başkan Ahlatcı, "Bazen bir mahalledeki ve bir vatandaşımızın sorunu tespit etmemiz ve doğru zamanda adım atmamız mümkün olmayabilir. Ancak muhtarlarımız bulunduğu mahallenin bazen bir babası gibi bazen bir ağabeyi gibi her şeyiyle sorumlu olan oranın her şeyiyle dertlenen insanlardır. Onların varlığı önemli. Bunun farkındayız. Muhtarlarımızla ilişkilerimize özen gösteriyoruz. Amacımız ülkemizi ve Çorum'u daha ileri taşımak" dedi. - ÇORUM

Uğurludağ, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli oluyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine yanıt verdi Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:50:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğurludağlı muhtarlardan Ahlatcı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]