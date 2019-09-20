Son Dakika Haberleri: UHİM'den Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
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UHİM'den Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

1 saat önce

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), çocukların elinden kalemi alıp silahı verenlere karşı toplumun tüm kesimlerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin yanında yer almaya davet etti.

UHİM'den Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek, System.String[]

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), çocukların elinden kalemi alıp silahı verenlere karşı toplumun tüm kesimlerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin yanında yer almaya davet etti.

UHİM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli problemlerden birinin de küresel sistemin himayesinde yürütülen, etnisiteye dayalı ayrılıkçı terör sorunu olduğu belirtilerek, bu sorunun çözümüyle ilgili de daha önce çeşitli inisiyatifler yürütüldüğüne yer verildi.

Bunlardan birinin de 2014 yılında yürürlüğe konulan çözüm süreci olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu süreçte bir yandan çözüme dönük adımlar atılırken diğer yandan PKK'nın 12-15 yaş arası sayıları binlerle ifade edilen çocukları dağa kaçırmasıyla da baltalanmıştır." denildi

Açıklamada, Diyarbakır'da HDP il binası önündeki annelerin bu eyleminin çocuk yaştaki insanların dağa çıkarılmasının sorumluluğunun adresi açısından önemli olduğu ifade edildi.

"Annelik tüm siyasi hesapların üstündedir"

Bir anne ya da babanın evladına kavuşma isteğinin tüm siyasal ve ideolojik söylemlerin dışında değerlendirilmesi ve dikkate alınması gereken bir durum olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12-15 yaş arası çocukların dağa çıkartılmasının caydırıcı hukuki önlemlerle engellenmesi ve insan hakları ihlali açısından değerlendirilmesi zaruridir.

Anne ve babaların HDP il binası önünde toplanmaları, çocuklarının PKK terör örgütüne katılma sürecinde HDP teşkilatlarının aracılık ve organize ettiğine dair kesine yakın bir bilgiye dayanmaktadır. Bölge halkının üzerinde ağır siyasi baskı oluşmasına sebep olan terör örgütüne ait silahlı unsurların tehdit ve şantajlarını engellemek için azami gayret gösterilmesi gerektiği gözlemlenmiştir."

Çocukların yerinin annelerinin yanı olduğu vurgulanan açıklamada, "Çocuklar, babalarının sofralarını başkalarının zoruyla terk etmemelidirler.

Çocuklarımızın elinden kalemi alıp silahı verenlere karşı toplumun tüm kesimlerini, tüm siyasi çevreleri ve tüm sivil unsurları, annelerin bu haklı çığlığının yanında yer almaya davet ediyoruz.

Biliyoruz ki annelik tüm siyasi hesapların dışında ve üstündedir." ifadeleri kullanıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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