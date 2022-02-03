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UHİM'den düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırında ölmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

UHİM'den düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırında ölmesine tepki Açıklaması

03.02.2022 14:20
UHİM'den düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırında ölmesine tepki Açıklaması

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), Yunanistan sınırında geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesine tepki gösterdi.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), Yunanistan sınırında geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesine tepki gösterdi.

UHİM'den "İnsanlık Yunanistan Sınırında Buz Kesti" başlığıyla yapılan açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin bazı maddelerine vurgu yapıldı.

İnsani hukukun, sadece istatistiklere konu olabilen veriler haline dönüştürüldüğü ve tüm unsurlarıyla insan ve insanlığın, hedef tahtasına koyularak yok sayılabilecek bir pozisyona indirgendiği ifade edilen açıklamada, "Kaynaklarına el konularak, zenginlikleri tarumar edilerek çıkarılan suni savaşlar ve körüklenen etnisiteye dayalı politikalar sebebiyle ülkeleri, hayatları, gelecekleri yerle bir edilen insanların, göç yollarında her türlü yoksunluk içerisinde hayatlarını kaybetmeleri, bütün insanlık alemi için yüz kızartıcı değil, utançtan baş eğdirici olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Akdeniz ve Ege denizlerinin, bu müstemlekeci ve sömürgeci güçler eliyle birer mülteci mezarlığı haline geldiği aktarılan açıklamada, "Denizlerden fışkıran kadın, erkek ve çocuk bedenleri bu kör ve sağır duvarlara hiç etki edemediği gibi insanlığın maşeri vicdanını da harekete geçirmekten oldukça uzak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, küresel güçlerin, İsrail ile birlikte "iki şımarık çocuğundan biri olan" Yunanistan'ın mülteci ve sığınmacılarla ilgili insanlık dışı uygulamalarını hep toleransla karşılayıp teşvik ettiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adalarda kurulmuş izole sığınmacı kampları, Nazi zulmünü hatırlatan ölüm kamplarına dönüştürüldüğünde görmezden gelindi. Sınırlarda insanlar taammüden hedef alınarak kurşun yağmuruna tutuldu ve ateşe verildi, ses çıkarılmadı. Denizlerde masum yavruların feryatları, biçare annelerin hıçkırıkları, birbirini yok eden dalgaların köpükleri gibi yitip gitti. Şimdi de Yunanistan'ın, sınır kapısından elbiselerini soyarak geri ittiği mülteciler donarak hayatını kaybetti. Tüm dünya ve insanlık ailesi sessizce seyrediyor. Aslında donan, her türlü gelişmişliğiyle algılarımızı körelten hegemonik aklın, küresel sessizliğidir. Yok oluşunu izlediğimiz insanlarla birlikte yok olan, hukuktur. Dalgalarda yok olan, birer üyesi olduğumuz insanlığın ta kendisidir."

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İnsan Hakları, Yunanistan, Mülteci, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UHİM'den düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırında ölmesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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