UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika Dünya

UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti

19 dakika önce

Türkiye ve Rusya'nin ara buluculuğunda devam eden Libya'da barış görüşmelerinde yeni bir gelişme yakalandı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac'ın General Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmeleri için Rusya sabah saatlerinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac ile General Hafter'in görüşme yapacağını açıklamıştı. Türk ve Rus heyetlerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde Libya'nın 2 önemli ismi olan Serrac ile General Hafter görüşmesinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

DİPLOMATLAR GÖRÜŞECEK

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Orta Doğu'da yayın yapan bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac'ın General Hafter ile görüşme yapmayacağını söyledi. Görüşmenin gerçekleşmemesine rağmen ateşkes için heyetlerarası görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Mişri, Serrac ve Hafter'e bağlı diplomatların Moskova'da görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Libya'da çatışan taraflar arasındaki ateşkesi görüşmek üzere Moskova'da yapılan toplanan Türk, Rus ve Libyalı heyetlerin ilk toplantısının pozitif bir yönde ilerlediği belirtilmişti.

UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti
Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı

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Hükümet, Moskova, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:31 
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