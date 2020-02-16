UHM Başkanı Serrac: "Türkiye ile anlaşmamızı kamuoyunun önünde imzaladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel UHM Başkanı Serrac: 'Türkiye ile anlaşmamızı kamuoyunun önünde imzaladık' - Son Dakika

UHM Başkanı Serrac: "Türkiye ile anlaşmamızı kamuoyunun önünde imzaladık"

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Libya UMH Başkanı Fayiz es-Serrac'ın basın açıklaması Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladıklarını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Libya UMH Başkanı Fayiz es-Serrac'ın basın açıklaması Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladıklarını açıkladı.

Serrac, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık ve hedefleri de gayet açık. Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik." ifadelerini kullandı.

Serrac, Öfke Volkanı Operasyonu kahramanlarına şükranlarını ifade ederek, başladığı basın toplantısında demokratik ve sivil devlet hedefini sürdürdüklerini söyledi.

Libyalı taraflar arasında kabul edilen ateşkese ve Berlin Konferansı kararlarına uyduklarını anlatan Serrac, askeri seçeneğin Libya için çözüm olmayacağını, çözümün müzakereler ve siyasi olması gerektiğini vurguladı.

UHM Başkanı Serrac: Türkiye ile anlaşmamızı kamuoyunun önünde imzaladık

Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:05 Kaynak: AA
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