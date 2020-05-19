UHM güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini transfer etti - Son Dakika

UMH güçleri, ülkenin batısındaki en stratejik askeri nokta olan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ele geçirmek için 2 hafta önce operasyon başlatmıştı. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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