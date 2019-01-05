UiB'den 2018'De Rekor İhracat

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının yakalandığı 2018 yılında, ihracatçı birlikleri arasında en fazla dış satış yapan ikinci genel sekreterlik olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Aralık ayında yüzde 0,37 artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2018 yılında kendi rekorunu da kırarak yüzde 12,09 artışla 32.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2018 yılı içerisinde bir yandan ihracattaki istikrarlı performansını devam ettiren UİB, diğer yandan Türk ürünleriyle dünyada ulaşılmadık ülke bırakmadı.

Çelik: "İhracata güçlü katkımızı sürdüreceğiz"

2018 yılında hem yurt içi, hem de yurt dışında toplam 54 farklı fuar ve organizasyona katıldıklarını kaydeden UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2018 içerisinde yurt içi ve dışında birçok etkinliğe imza attık. Türkiye ekonomisinin ihracata dayalı sürdürülebilir büyümesine büyük katkı sağlamak adına toplam 54 önemli fuar ve organizasyona; sektörel ticaret heyeti, alım heyeti, milli katılım düzenledik. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) tarafından 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olarak belirlenen 2019'da da ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Fransa'ya kadar toplam 42 organizasyona katılarak ihracata güçlü katkımızı sürdüreceğiz" dedi.

UİB olarak 2018 yılındaki başarılı ihracat performansını 2019'a da taşıma gayretinde olacaklarını belirten Başkan Baran Çelik, "Geçtiğimiz yıl ihracatta yakaladığımız ivmeyi korumak en önemli hedeflerimizden biri. Öte yandan mevcut pazarlara yenilerini eklemek adına yaptığımız çalışmaları da artıracağız" şeklinde konuştu.

OİB'in ihracatı 2.2 milyar dolar…

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Aralık ayında 2.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. OİB 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 11,26 artış ile 28.5 milyar dolarlık rekor ihracata imza attı.

Tekstil ihracatı 98.7 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Aralık ayında 98.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2018'de 1.3 milyar dolarlık dış satışa imza attı.

UHKİB'den 2018'de 634 milyon dolarlık ihracat…

Aralık ayında 42 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 2018'i 634 milyon dolarlık ihracatla kapatırken, ihracatını 2017'ye oranla yüzde 14,71 artırdı.

UMSMİB'in ihracatı 13.6 milyon

Aralık ayında 13.6 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 2018 yılı genelinde 176.3 milyon dolarlık ihracata imza atarak, pazar yelpazesini de genişletti.

UYMSİB 2018'i 12,64 artışla kapattı

Aralık ayında yüzde 11,19 artışla 10.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2018'i bir önceki yıla göre yüzde 12,64 artışla kapattı. Birlik, yıl genelinde 131 milyon dolarlık dış satışa imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin 2018 yılı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,56 oranında artışla 2.2 milyar dolar olarak açıklandı.