UİB’den 2018’de rekor ihracat
1 saat önce
UİB, Aralık ayında yüzde 0,37 artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2018 yılında kendi rekorunu da kırarak yüzde 12,09 artışla 32.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
UİB, Aralık
ayında yüzde 0,37 artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2018 yılında kendi rekorunu da kırarak yüzde 12,09 artışla 32.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:20
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