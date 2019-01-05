Son Dakika Haberleri: UİB’den 2018’de rekor ihracat

UİB’den 2018’de rekor ihracat

1 saat önce

UİB, Aralık ayında yüzde 0,37 artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2018 yılında kendi rekorunu da kırarak yüzde 12,09 artışla 32.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB’den 2018’de rekor ihracat, System.String[]
UİB, Aralık ayında yüzde 0,37 artışla 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2018 yılında kendi rekorunu da kırarak yüzde 12,09 artışla 32.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:20 

Aralık, İhracat, Ekonomi
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